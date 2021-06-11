Турция — Италия: где смотреть стартовый матч Евро-2020

Матч Турция – Италия начнется в 22:00

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Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Наконец-то футбольные болельщики дождались этого события, ведь Евро-2020 должно было состояться еще год назад, но тогда турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

В стартовом матче турнира в Риме Турция сыграет против Италии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед ним состоится церемония открытия европейского первенства, пишет УРА-Информ.

В Украине стартовый матч Евро-2020 можно будет увидеть на телеканалах Украина и Футбол-1. Это официальные трансляторы чемпионата Европы в Украине.

В Азербайджане этот поединок покажут на Ictimai TV и Idman TV. В Беларуси встреча будет доступна на Беларусь 5, а в Хорватии – на HRT 2. В Чехии матч можно будет увидеть на ČT Sport. В Эстонии поединок Турция – Италия покажет телеканал ETV 1. В Франции игру можно будет увидть сразу на нескольких платформах — beIN Sports 1, Free, TF1, beIN Sports MAX 4, Molotov, TF1 Live, beIN SPORTS CONNECT.

В Венгрии матч покажет M4 Sports, в Польше трансляция будет доступна на TVP 4K, TVP1, и TVP Sport.

Превью к этому матчу можно прочитать здесь.