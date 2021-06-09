Пушилин спустя полтора года прокомментировал огромные долги по зарплатам в «ДНР»: что он сказал

Проблемы с предприятиями в ОРДО продолжаются

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Так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин прервал молчание и наконец прокомментировал-таки невыплату зарплат на предприятиях, подконтрольных российском «Внешторгсервису».

Напомним, что рабочие предприятий полтора года уже оббиваю пороги судов, прокуратуры, профильного «министерства», и даже написали километры жалобных писем Пушилину из-за того, что месяцами не получают зарплат. Но он высказался только сейчас, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Сейчас «правительству» поставлена задача в самые кратчайшие сроки разбиться в лепешку, но предложить новую модель управления данными предприятиями. Нам в кратчайшие сроки нужно решить вопросы, связанные с невыплатой заработных плат. В кратчайшие сроки нужно закрыть вопрос и с оплатой тех долгов, которые образовались у смежных предприятий, в том числе угольных – у них по цепочке тоже идут задержки выплаты зарплат», — заявил Пушилин.

В тоже время, пока «власти» разбираются в вопросе, так в Макеевском коксохиме, например, зарплаты не платят вообще, даже проценты. Раньше немного давали, где-то 10–15% от месячной заработной платы, с конца апреля – ноль. При этом люди продолжают ходить на работу.

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