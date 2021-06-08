В «ЛДНР» началась мобилизация: что происходит

До конца года в ОРДЛО проверят всех мужчин

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С вчерашнего дня, седьмого июня, в «ДНР» и «ЛНР» начались мобилизационные мероприятия, главная задача которых – обеспечить кадровый резерв «НМ» республик».

Первый этап мобилизационной кампании – массовая, всеобъемлющая проверка всех, кто может быть привлечен в качестве срочника или резервиста на «военные сборы». На данный момент проверяются данные по всем мужчинам ОРДО в возрасте от 18 до 55 лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Важный момент – когда сотрудники военкоматов проверяют данные и общаются с гражданами республики, то уведомляют их о том, что за уклонение от воинской повинности предусмотрена уголовная ответственность», — отмечает источник.

Он также добавляет, что уже до конца 2021 года на военных сборах побывают все военнообязанные мужчины «республик». Уклонистами будут заниматься «силовые органы». Действовать они будут через администрации предприятий – рассылать повестки, проводить проверки. Так что те, кто в спешном порядке планирует покинуть пределы «республик», сменить место пребывания, скрыться, могут столкнуться с последствиями.

Ранее мы сообщали, что мужчины в «ДНР» не хотят идти в «армию» «республики».