Политика

Если бы не не он, то Украины сегодня не было бы — Гордон

Известный журналист о втором президенте Украины

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Второй президент Украины Леонид Кучма – был лучшим главой государства среди всех украинских президентов. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В политическом ток-шоу «Свобода Слова с Савиком Шустером» стал на сторону второго президента Украины. Гордон назвал Кучму лучшим президентом за весь период независимости Украины. Он ответил так тем, кто заявляет, что при Кучме сформировалась олигархическая система в Украине в том виде, котором существует сейчас, пишет УРА-Информ.

«Я бы просил всех – не трогайте Кучму. Он по факту лучший президент Украины, если бы не Кучма, то Украины сегодня не было бы. Думаю, что многим сегодняшним министрам Леонид Данилович не доверил бы мыть полы в своей приемной», — заявил журналист.

В тоже время Гордон добавил, что поддерживает закон президента Украины Владимира Зеленского  о деолигархизации.

«Это крайне важно и крайне нужно сделать», — добавил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, с кем из блогеров хотел бы сделать интервью.

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