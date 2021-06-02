Это серьезный удар по Шарию — политик

Борислав Береза о лишении политического убежища пропагандиста

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Лишение статуса беженца является серьезным ударом по пропагандисту Анатолию Шарию. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Политик отметил, что Шария лишили вида на жительство в Литве и политического убежища благодаря работе адвоката Марка Фейгина который системно борется с пропагандистом. В Испании Шарий живет именно на основании тех документов, которые получил в Литве, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Возможно, что Испания тоже скажет ему «до свидания». Тогда ему нужно будет переезжать в другую страну. Он не очень хочет ехать в Россию или Беларусь, но это последние страны, которые готовы его принять. Если подтвердится сейчас все, что запущено против него Фейгиным, а система показывает, что да, то, скорее всего, он должен будет покинуть Европу», — заявил Береза.

Также он добавил, что Шарий не торопится обращаться в Европейский суд по правам человека, так как там докажут, что он пропагандист, а не блогер.

Ранее мы сообщали, что Шарий был объявлен в госрозыск.