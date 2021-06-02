Технологии

Крупнейший производитель мяса в мире пострадал от кибератаки

Пострадала компания JBS

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JBS USA стала жертвой кибератаки. Хакеры взломали серверы компании в США и Австралии. Какой ущерб был нанесен?

Киберпреступники атаковали крупнейшего производителя мяса JBS USA. Компания приостановила свою деятельность в результате инцидента. На пяти заводах компании в настоящее время перерабатывается около 22 тысяч голов скота в сутки. Некоторые бойни в Австралии также стали жертвами атаки, пишет УРА-Информ.

JBS заявила, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников не были нарушены. Ожидается, что разрешение инцидента займет некоторое время. JBS указала, что ситуация может вызвать проблемы, связанные с транзакциями между поставщиками и компанией. Атака произошла всего через несколько недель после того, как хакеры атаковали Колониальный трубопровод — один из крупнейших газопроводов в США.

JBS не подтвердила, сколько заводов закрылось и каких задержек ожидает компания. Компания также не ответила на запрос о комментариях нескольких западных новостных сайтов.

Это не первая атака подобного типа в США за последние недели. Вполне возможно, что дело будет иметь серьезные последствия.

Ранее мы сообщали, что хакерская группа DarkSide заработала 90 миллионов в криптовалютах.

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