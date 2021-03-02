Шарий объявлен в госрозыск: суд разрешил задержать блогера

Анатолий Шарий назван лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования

Время чтения: 53 Секунд

Суд разрешил арестовать с целью привода скандального блогера Анатолия Шария. Он подозревается в государственной измене. Об этом УРА-Информ сообщает со ссылкой на розыскной учет на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Стало известно, что Анатолий Шарий назван лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования. Стоит отметить, что суд дал разрешение на задержание скандального блогера с целью привода участия в избрании меры пресечения.

Стоит напомнить, что ранее СБУ заявила, что объявила подозрение гражданину украинского государства Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Блогер является подозреваемым по делу в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

По данным СБУ, подозрение блогеру было объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

При этом, Шарий объявлен в государственный розыск.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкого.