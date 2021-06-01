Северный поток-2: немецкая делегация отправилась в США

Переговорная группа правительства Германии отправилась в США

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Немецкие СМИ сообщают, что переговорная группа правительства Германии отправилась в США. Делегацию возглавляет советник канцлера Ангелы Меркель по внешней политике Ян Хеккер. Речь пойдет о «Северном потоке — 2».

Как сообщают газеты медиа-группы Funke со ссылкой на источники в правительственных кругах обеих стран, в состав делегации также входит главный экономический советник Меркель Ларс-Хендрик Руллер. В Вашингтоне члены команды встретятся, в том числе с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай, пишет УРА-Информ.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», но в конце мая решили выйти из-под санкций в отношении компании, строящей этот газопровод. Меркель недавно заявила, что надеется на дальнейшее обсуждение проекта.

«Северный поток — 2» из России через Балтийское море в Германию состоит из двух ниток и в основном завершен. По заявлению компании, осуществляющей инвестиции, 30 километров трубопровода еще предстоит проложить в водах Германии, а 120 километров — в водах Дании. По газопроводу будет транспортироваться 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

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