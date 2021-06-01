Экономика

Что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2» — эксперт раскрыл тайну

Владимир Омельченко об украинской «трубе»

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Похоже, что несмотря на все санкции и заверения украинских партнеров в Европе запуск газопровода «Северный поток-2» все-таки состоится. Чего же ждет ГТС Украины после запуска этого проекта?

На этот вопрос попытался ответить директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что украинскую «трубу» все-таки будут использовать, несмотря на то, что будет альтернатива, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Украинская ГТС (после 2024 года – ред.) все равно будет играть серьезную роль, но больше как балансирующей системы, которая поможет Евросоюзу получать газ из России своевременно и в указанных объемах, несмотря на пиковые изменения в потреблении летом или зимой. Но она будет задействована уже не в таких объемах, как сейчас», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что до 2024 года Украине нечего переживать, ведь или Россия будет поставлять прописанное в контракте количество газа, или будет все равно платить за эту норму.

Ранее Меркель рассказала о роли Украины в случае достройки «Северного потока-2».

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