Возможно, Пушилина надобно разорвать как это сделали с Каддафи — жители ОРДО о судьбе «главаря» «ДНР»

Пушилина уже сравнивают с Каддафи

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Много жителей ОРДО не лучшим образом относятся к так называемому «главарю» «республики» Денису Пушилину. Они отмечают, что «чиновник» совсем не заботится о местных жителях.

Главарю боевиков «ДНР» предрекают судьбу других диктаторов. Жители «ДНР» считают, что Пушилин, например, может закончить, также как и лидер Египта Муаммар Каддафи. Местные жители считают, что виной всему станет «такая политика» «лидера» «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Возможно, Пушилина надобно разорвать как это сделали с Каддафи? Тут желающих будет предостаточно. Хотя, безусловно, лучше под суд. Обычно так делают в цивилизованных государствах», — пишут местные жители.

В тоже время доначанне отмечают, что готовы разрывать и других «чиновников», которые в первую очередь наживаются на коруппции, а о обычных людях даже не думают.

«Скорее это действует словно наркотик: одну дозу попробовал и все – зависимость. Наверное, на одном Пушилине подобное не закончится», — добавили дончане.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО отменили комендантское время.