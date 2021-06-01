Турция в срочном порядке изменила правила для украинских туристов: что нужно знать

Теперь украинцам снова нужно будет предоставить ПЦР-тест.

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Не долго праздновали украинские туристы, которые собрались этим летом отдохнуть в Турции. Ранее эта страна отменила обязательные тест на коронавирус для жителей Украины, но теперь, начиная с первого июня в срочном порядке было изменено это решение.

Решение властей Турции зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21. Его опубликовали ночью 31 мая, буквально за несколько часов до вступления в силу новых правил, пишет УРА-Информ.

Теперь украинцам снова нужно будет предоставить ПЦР-тест. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов. Также допускается и экспресс-тест на антиген коронавируса. Однако здесь срок другой — с момента взятия образца на анализ до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 48 часов.

Тесты на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Ранее мы сообщали, какие курортные страны ждут украинцев с первого июня.