Политика

Шпионский скандал: датская разведка помогла американцам подслушать Ангелу Меркель

Большое расследование европейских журналистов

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Сенсационную информацию о сотрудничестве датской и американской разведки передало датское радио и телеканал DR. Согласно этим сообщениям, датчане помогали американцам подслушивать ведущих европейских политиков, особенно Ангелу Меркель.

DR в совместном материале с редакторами SVT из Швеции, NRK из Норвегии, NDR, WDR, «Suddeutsche Zeitung» из Германии и «Le Monde» из Франции сообщил, что разведка американского АНБ в сотрудничестве с Данией получила доступ к датским интернет-соединениям . Благодаря этому американцы могли шпионить за Ангелой Меркель, тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и тогдашним лидером немецкой оппозиции Пером Штайнбруком. Был предоставлен доступ к их телефонным звонкам и текстовым сообщениям, пишет УРА-Информ.

По сообщениям СМИ, информация о прослушивании телефонных разговоров появилась в ходе секретного внутреннего расследования, проведенного датскими спецслужбами под кодовым названием «Операция Данхаммер», которое включало проверку данных, переданных АНБ США в 2012 и 2014 годах.

Как сообщает DR, эта информация подтверждена девятью независимыми источниками.

Министр обороны Швеции Петер Хултквист в эфире шведского телеканала SVT назвал поведение Дании «неприемлемым» и призвал ее власти «раскрыть детали». Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен о NRK назвал обвинения СМИ в адрес датских служб «очень серьезными».

Ранее мы сообщали, что Меркель рассказала о роли Украины в случае достройки «Северного потока-2».

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