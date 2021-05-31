Тимошенко готовит массовые протесты: что она задумала

Юлия Владимировна намерена возглавить «земельный майдан»

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в ближайшее время намерена организовать масштабные протесты по всей стране. Она хочет отменить закон о продаже земли.

Юлия Тимошенко имеет цель – возглавить «земельный майдан». Первый протест запланирован уже на третье июня под Конституционным судом, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Команда Тимошенко намерена использовать три главных причины, чтобы собрать как можно больше людей на протестах. Первая – это то, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда обещали референдум по закону о земле, но не выполнил свое обещание.

Вторая причина в том, что верхний шар с/х земли владелец может снимать и продавать, что может негативным образом сказаться на земле.

Третья причина владелец земли теперь не обязан проходить экологический контроль, а это значит в землю будут лить химии столько, сколько захотят.

На данный момент неизвестно в каких еще городах будут протесты, но Тимошенко не намерена останавливаться только на Киеве.

Ранее Зеленский рассказал, вернется ли Яценюк, Тимошенко или Гройсман к власти.