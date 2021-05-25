Политика Экономика

Меркель рассказала о роли Украины в случае достройки «Северного потока-2»

Берлин приветствует отказ Белого дома от санкций

Время чтения: 1 Мин. , 16 Секунд

ФРГ продолжит обсуждать с США вопросы реализации российского проекта «Северный поток-2», однако, теперь там обещают учитывать интересы Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Европейского Союза, пишет УРА-Информ.

«С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу» Северного потока-2 «, — сказала она.

Берлин, по словам канцлера, приветствует отказ Белого дома от санкций в отношении оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Ведь мы так или иначе очень критически относились к экстерриториальных санкций, независимо от того, где они применяются», — добавила Меркель.

Вопрос инвестиций и энергетических связей с Россией относительно проекта ранее уже обсуждался на саммите в ходе дискуссии.

«Здесь я сказала, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения. И мы очень четко определить, о чем мы говорим: или мы говорим об энергетической зависимости от РФ, или об энергетических связи, которые у нас уже есть с Россией, которые также существовали и во время «холодной войны». Или мы говорим о «Северный поток-2» как об инструменте, который уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. Здесь мы всегда говорим, что в Украине должна оставаться возможность получать эту плату. Это разные вещи. Я лично считаю, что все было возможным во времена «холодной войны», возможно и сегодня. Но я также всегда говорю о высокий приоритет Украины «, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки ввело очередные санкции против российских кампаний, а также судов по российскому газопроводу «Северный поток-2». Стоит отметить, что всего под новые санкции США попали 13 судов.

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