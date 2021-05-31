Общество

В Украине летом ослабят карантинные ограничения: что сказал Ляшко

Глава МОЗ о карантине

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В Украине летом могут ослабить некоторые карантинные ограничения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что в Украине уже есть «карантинная» и «пандемическая» усталость. Ляшко добавил, что если ситуация позволит, то летом некоторые ограничения снимут, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«Поэтому когда у нас стабилизируется эпидситуация — можно будет чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления», — сказал он.

В тоже время он добавил, что речь идет о «золотой середине» между способностями медицинской системы и «экономическими вещами».

Также министр здравоохранения поделился последней информацией поп оводу вакцинации. Он заявил, что с июня темпы вакцинации должны существенно вырасти, так как в стране появится большое количество препаратов.

«Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины Coronavac. Полмиллиона Phizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим через неделю ㅡ 7 июня», — сказал Ляшко.

Ранее Ляшко отмечал, что Украина в июне получит более 1 млн доз вакцин.

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