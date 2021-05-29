Политика

Встреча Путина и Байдена: дипломат рассказал, о чем будут говорить президенты

За спиной Украины, как считает он, договоренностей не будет

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин на своей встрече будут обсуждать серьезные проблемы отношений двух стран. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление дипломата в эфире телеканала OBOZREVATEL.

За спиной Украины, как считает он, договоренностей не будет.

«Я напомню, что российские войска полностью никуда не отходили от наших границ, техника остается. В отношениях США и России сейчас серьезные проблемы. Российского посла отозвали, а американскому поступило странное предложение уехать из Москвы. Поэтому фактически эта встреча направлена прежде всего на то, чтобы найти какие-то решения в двусторонних отношениях», — отметил он.

Также Чалый уверен, что последние атаки на украинскую сторону осуществлялись Владимиром Путиным для повышения ставок на переговорах с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

«Я не думаю, что это повлияет непосредственно, но на переговорах все используют свои активы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина назначена на 16 июня 2021 года.

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