Встреча Байдена и Путина: стала известна точная дата

Президенты США и России — Джо Байден и Владимир Путин — встретятся в Женеве

Время чтения: 36 Секунд

Встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина назначена на 16 июня 2021 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Кремля и сайт Белого дома.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России», — сообщили в Белом доме.

При этом, в администрации Путина сообщили, что Байден и Путин планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух государств, а также проблематику стратегической стабильности этих отношений.

Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет активную подготовку ко встречи президента украинского государства Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Украинское правительство готово к любому формату встречи.