Общество

Пандемия COVID-19: Киев лидирует по количеству новых случаев заражения

За прошедший день зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом

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На территории Украины за прошедший день, 28 мая, подтвердили 3 096 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

Также известно, что за прошедший день от болезни скончались 156 человек. Больше всего украинцев от коронавируса погибло в Днепропетровской области — 28 человек. При этом, смогли побороть болезнь — 10 199 человек.

Стоит отметить, что наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве — 377, Днепропетровской области — 261, Львовской области — 231. В то время, как меньше всего — в Луганской и Кировоградской. В этих регионах по 31 новому больному.

За прошедшие сутки было протестировано методом ПЦР — 25 401 человек, методом ИФА-10 963 граждан, экспресс-тестами — 21 020 жителей страны.

Ранее сообщалось, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом «Спутник V», не заразны для окружающих. 

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