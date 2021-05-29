Перед встречей Путина с Байденом Зеленский будет контактировать с президентом США

Украинские интересы совпадают с интересами США

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Президент США Джо Байден перед встречей с главой Кремля Владимиром Путиным будет иметь контакты с шестым главой украинского государства Владимиром Зеленским. Правительство Украины считает, что после этого американская сторона будет отстаивать жесткую линию на переговорах с Москвой. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Мы исходим из того, что встреча Байдена и Путина может сыграть полезную роль для ослабления агрессивных намерений Кремля. Буквально 1-1,5 месяца назад мы уже увидели действенность силы американских дипломатических мер. Хотел бы напомнить, что США являются союзником номер один для Украины. Именно США принадлежит доминирующая роль в предоставлении военной помощи Украине, в частности в виде летального оружия. Безусловно, именно американская внешняя политика является одним из тех рычагов, имею в виду и санкционную политику, который сдерживает агрессивные намерения Кремля», — отметил он.

Поддержка США территориальной целостности Украины, как заявил политик, является несомненной и безусловной.

«Буквально последний визит госсекретаря США Блинкена стал очередным подтверждением этого. Хотел бы подчеркнуть, что именно визит в Киев стал первым двусторонним визитом нового главы Госдепартамента США, и это стало мощным сигналом для России. Американская дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы Украины именно в этом аспекте. Консультации по вопросам безопасности с США у нас продолжаются постоянно и на всех уровнях», — добавил Енин.

Также он считает, что прежде всего Байден на встрече с главой Кремля будет отстаивать интересы США, однако украинские интересы совпадают с ними.

«Мы имеем очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов. Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношении нашего государства в контактах с агрессором с самого начала российско-украинской войны. Никаких компромиссов в этом вопросе просто не может быть», — добавил замглавы МИД.

Ранее сообщалось. что во время своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский не стал идти шагами президента США Джо Байдена и называть президента России Владимира Путина «убийцей».