Политика

Гордон рассказал, почему Зеленский не назвал Путина убийцей

Известный журналист о действиях главы государства

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Во время своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский не стал идти шагами президента США Джо Байдена и называть президента России Владимира Путина «убийцей».

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина-24» прокомментировал такие действия Зеленского. Он поддержал такой выбор главы государства, аргументировав это тем, что если бы Зеленский назвал Путина «убийцей», лидер Кремля мог бы приказать убивать украинцев, пишет УРА-Информ.

Гордон отметил, что давать подобные оценки Путину с легкостью могут, например, журналисты, а Зеленский – первое лицо государства, он ведет переговоры и не может так высказываться.

«Это нам просто взять и сказать: «Путин убийца». А Зеленский он первое лицо. Он ведет переговоры», — сказал Гордон.

Гордон считает, что Зеленский отвечает за судьбы украинцев и Путин мог бы серьезно ответить.

«Он мог бы дать команду «убить», чтобы проучить того, кто так сказал… Считаю, что президент сделал правильно», — добавил Гордон.

Ранее Гордон назвал своей заслугой снятие Степанова с должности главы МОЗ.

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