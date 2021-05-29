Украина начала готовиться к агрессии России еще в 2007 году, — Назаров

Поводом для беспокойства, как отметил Назаров, стала речь президента Российской Федерации

Время чтения: 1 Мин. , 30 Секунд

Украинское правительство начало готовиться к возможной войне с Российской Федерацией еще с 2007 года, сразу после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление генерал-майора Вооруженных сил Украины Виктора Назарова.

Поводом для беспокойства, как отметил Назаров, стала речь президента Российской Федерации Владимира Путина. Тогда много кто говорил, что это предвестник новой «холодной войны».

«После известной всем речи Путина. Стало ясно, что Россия не успокоится. Украина все ж таки развивалась, как успешное государство, самостоятельное, как субъект международной политики и будут предприняты какие-то шаги, чтобы этот процесс если не остановить, а может и взять под контроль. Соответственно, в Вооруженных силах Украины, в Штабе армии мы не ждали у моря погоды и, начиная уже с 2007 года, разрабатывались военные документы, определенные оперативные планы, которые, в том числе, и предполагали войну с Россией», — сообщил Назаров.

По словам генерала, на территории Украины проводилась определенная оперативная подготовка. Однако, как он подчеркнул, любой план должен быть подкреплен ресурсно.

«В плане применения вооруженных сил были варианты, сценарии и именно на востоке, на Донбассе, в том числе, и в Крыму. Предусмотрено, разработано именно в плане подготовки войск. Определенная оперативная подготовка проводилась именно в том направлении. И все, что касается органов управления — все, что было возможно мы на том этапе делали. Эти планы не применили в 2014 году, поскольку их наличие еще не гарантировало успех, поскольку любой план должен быть подкреплен ресурсно. С точки зрения стратегии, атака на Крым со стороны России не была неожиданностью, а та тактика, которую они применили в Крыму. Да, это было довольно неожиданно», — добавил Назаров.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден перед встречей с главой Кремля Владимиром Путиным будет иметь контакты с шестым главой украинского государства Владимиром Зеленским. Правительство Украины считает, что после этого американская сторона будет отстаивать жесткую линию на переговорах с Москвой.