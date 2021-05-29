Атака на самолет МАУ в Иране была терактом, — Данилов

Данилов предположил, что аналитики СНБО могут ошибаться, но это главный мотив, который рассматривают в Раде

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Украинская сторона склоняется к версии канадского суда о том, что атака на самолет Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном была терактом. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

«Я могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мысли, которую принял канадский суд, это было терактом в отношении украинского самолета. Мы сегодня все больше склоняемся к этой мысли, и это мнение подтверждаем», — заявил Данилов.

Также глава СНБО подчеркнул, что связывает эту авиакатастрофу с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Стоит напомнить, что оно произошло за несколько дней до крушения украинского авиасудна. Генерала, как ищвестно, убили американские военные.

«За несколько дней до этого был убит Сулеймани. По тем законам и канонам, которые существуют в этой стране они должны были объявить джихад, войну американцам. Чтобы это передернуть, нужно было событие, которое выйдет под другим углом обзора», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Ирана официальный проект технического отчета относительно катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном от восьмого января 2020 года.