Беларусь не является чужой: Кулеба высказался об аресте Протасевича

Эта ситуация, убежден министр, касается всех, а не только Беларуси

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Если нелегитимному главе РБ Александру Лукашенко спустить с рук принудительную посадку самолета Ryanair, в котором находился журналист Романа Протасевича, то он может продолжать нарушать правила. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

Беларусь не является чужим государством, как подчеркнул Кулеба, а тамошние граждане довольно положительно относятся к Украине.

«То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии», – сообщил глава МИД.

Подобный опыт, как напомнил Кулеба, уже есть у Украины.

«Россия сбила MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах», – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба не поддерживает продление переговорного процесса ТКГ по оккупированному Донбассу именно в Минске. Это связано с последними событиями, а именно с экстренной посадкой самолета, на котором летел бывший редактор издания «Нехта».