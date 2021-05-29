Нардеп обвинил Зеленского в наступлении на украинский язык: что произошло

С 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию

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Уже с 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона о языке. Она предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык». При этом, народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект № 5554, который предлагает перенести вступление в действие этой нормы. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович в Facebook, передает УРА-Информ.

Упомянутая норма для кинотеатров, по его мнению, «ничего не меняет, ведь фильмы там и так демонстрируются на украинском». Однако, как отметил депутат, для пророссийских олигархов, которые транслируют на своих телеканалах русскоязычный контент, это будет «покушением на святое».

«Депутаты монобольшенства Никита Потураев и Евгения Кравчук внесли законопроект 5554, которым под предлогом ковида (!) предлагают перенеси вступление в действие этой нормы с 16 июля на» через два месяца после окончания карантина». Который закончится неизвестно когда, но точно не в этом году и вряд ли в следующем», — написал Вятрович.

Реальными инициаторами, по мнению народного депутата, является шестой президент Украины Владимир Зеленский и олигархи.

Стоит отметить, что соответствующий законопроект Верховная Рада Украины должна рассмотреть во вторник, первого июня.

«Одновременно анонсирована атака на другую норму закона. С 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию, что положит наконец конец искусственному засилью русскоязычной прессы. «Слуги» хотят отменить и эту норму, потому что, мол, «дополнительная» украиноязычная версия повлечет убытки для издателей. На самом деле украиноязычная версия должна быть главной, а желающие экономить могут не выпускать русскоязычной версии», — подчеркнул Вятрович.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что работа над законопроектом «О государственной политике переходного периода» завершена.