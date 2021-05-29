Политика

Озвучены самые важные вопросы для решения в ТКГ

Вопросы необходимо решать срочно

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В Трехсторонней контактной группе определенный ряд вопросов должен быть безотлагательно в рамках переговоров в Минске. Об этом заявил вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с журналистами в Брюсселе, передает УРА-Информ.

«Это открытие КПВВ и их разблокирования, это возможности следующего этапа обмена удерживаемых лиц, это доступ Международного Комитета Красного Креста к заключенным в тюрьмах. Обо всем этом я рассказывал европейским коллегам », — заявил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба не поддерживает продление переговорного процесса ТКГ по оккупированному Донбассу именно в Минске. Это связано с последними событиями, а именно с экстренной посадкой самолета, на котором летел бывший редактор издания «Нехта». 

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