Озвучены самые важные вопросы для решения в ТКГ

Вопросы необходимо решать срочно

Время чтения: 33 Секунд

В Трехсторонней контактной группе определенный ряд вопросов должен быть безотлагательно в рамках переговоров в Минске. Об этом заявил вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с журналистами в Брюсселе, передает УРА-Информ.

«Это открытие КПВВ и их разблокирования, это возможности следующего этапа обмена удерживаемых лиц, это доступ Международного Комитета Красного Креста к заключенным в тюрьмах. Обо всем этом я рассказывал европейским коллегам », — заявил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба не поддерживает продление переговорного процесса ТКГ по оккупированному Донбассу именно в Минске. Это связано с последними событиями, а именно с экстренной посадкой самолета, на котором летел бывший редактор издания «Нехта».