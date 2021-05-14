Политика

Эксперт рассказал, какой будет реакция Путина на арест Медведчука

Станислав Белковский о возможных ответных действиях лидера Кремля

Время чтения: 48 Секунд

Главной новостью в Украине в последнее дни является вручение подозрения и домашний арест пророссийского политика Виктора Медведчука, который также является кумом президента России Владимира Путина. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, какой же будет реакция со стороны Кремля и как отреагирует сам Путин.

Российский политтехнолог Станислав Белковский поделился своим мнением о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на арест своего кума и важного для себя пророссийского политика. Он предполагает, что от лидера Кремля стоит ожидать будет ассиметричного ответа, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.Юа.

«Как же президент России ответит? Скорее всего, ответ будет ассиметричный. Однако здесь не о военных действиях в ОРДЛО. Тут точно. Посмотрим», — коротко подметил эксперт.

В тоже время он не добавил больше никакой информации, вся суть в словах ассиметричные действия со стороны Путина.

Ранее мы сообщали, что Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Обвинение просило взять депутата под стражу с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. В тоже время адвокаты хотели, чтобы Медведчук находился на свободе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Байден не приедет в Украину на празднование 30-летия Независимости: кто представит США

Украину может посетить заместитель госсекретаря Виктория Нуланд

Украина хочет заблокировать канал Дудя в Ютуб: что известно

Также хотят запретить и других топ-блогеров

В «Слуге народа» обсудят отставку Степанова: стала известна дата

Фракция соберется в ближайший понедельник

Медведчук получил худшую неделю за 30 лет: он не сможет сбежать

Не самый лучший период проживает кум Путина

Медведчуку назначили круглосуточный домашний арест: что его ждет дальше

Суд не удовлетворил запрос прокуроров

«Чиновники» из «ДНР» хотели пристыдить «ЛНР»: их поставили на место

Все из-за дорог в «республиках»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap