Эксперт рассказал, какой будет реакция Путина на арест Медведчука

Станислав Белковский о возможных ответных действиях лидера Кремля
Главной новостью в Украине в последнее дни является вручение подозрения и домашний арест пророссийского политика Виктора Медведчука, который также является кумом президента России Владимира Путина. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, какой же будет реакция со стороны Кремля и как отреагирует сам Путин.
Российский политтехнолог Станислав Белковский поделился своим мнением о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на арест своего кума и важного для себя пророссийского политика. Он предполагает, что от лидера Кремля стоит ожидать будет ассиметричного ответа, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.Юа.
«Как же президент России ответит? Скорее всего, ответ будет ассиметричный. Однако здесь не о военных действиях в ОРДЛО. Тут точно. Посмотрим», — коротко подметил эксперт.
В тоже время он не добавил больше никакой информации, вся суть в словах ассиметричные действия со стороны Путина.
Ранее мы сообщали, что Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Обвинение просило взять депутата под стражу с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. В тоже время адвокаты хотели, чтобы Медведчук находился на свободе.