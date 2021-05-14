Эксперт рассказал, какой будет реакция Путина на арест Медведчука

Станислав Белковский о возможных ответных действиях лидера Кремля

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Главной новостью в Украине в последнее дни является вручение подозрения и домашний арест пророссийского политика Виктора Медведчука, который также является кумом президента России Владимира Путина. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, какой же будет реакция со стороны Кремля и как отреагирует сам Путин.

Российский политтехнолог Станислав Белковский поделился своим мнением о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин на арест своего кума и важного для себя пророссийского политика. Он предполагает, что от лидера Кремля стоит ожидать будет ассиметричного ответа, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.Юа.

«Как же президент России ответит? Скорее всего, ответ будет ассиметричный. Однако здесь не о военных действиях в ОРДЛО. Тут точно. Посмотрим», — коротко подметил эксперт.

В тоже время он не добавил больше никакой информации, вся суть в словах ассиметричные действия со стороны Путина.

Ранее мы сообщали, что Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Обвинение просило взять депутата под стражу с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. В тоже время адвокаты хотели, чтобы Медведчук находился на свободе.