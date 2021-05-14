«ДНР» готовится к курортному сезону: хотят запретить въезд в Новоазовский район

Новая инициатива «властей»

Время чтения: 51 Секунд

«Власти» «ДНР» поручили «властям» Новоазовского района, где расположены единственные доступные жителям ОРДО курорты на море, запретить въезд без прописки и выстроить систему блокпостов.

Главная идея – запретить въезд на территорию района гражданам, не имеющим постоянной регистрации в этой местности. Местные «чиновники» намерены «разработать пропускную систему, комфортную для жителей, и продумать мероприятия, нацеленные на формирование блокпостов», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«К чему весь этот цирк? Есть версия, что «власти» хотят скрыть состояние курортов Новоазовского района, куда, по официальным сообщениям, были вложены немалые деньги. Сообщалось, что на эти цели якобы было выделено общей сложности около 15 млн. руб. Это были якобы средства на ликвидацию свалок, высадку деревьев, восстановление уличного освещения, благоустройство парковых территорий и прибрежных зон. Не исключено, что все осталось в большинстве как было, а миллионы «уплыли» в известном направлении», — пишет паблик.

Отмечается, что проектная документация по объекту появилась еще в 2020-м, именно тогда начались жесткие ограничения на въезд в Новоазовский район.

Ранее мы сообщали, что дончане с «паспортами ДНР» не могут выехать из ОРДЛО.