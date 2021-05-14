Греция открыла границы: в том числе и для украинцев

Еще одна страна открывается для украинцев

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Помалу европейские страны продолжают открывать вои границы для украинских туристов. Так с сегодняшнего дня, 14 мая, свои границы для иностранных туристов, в том числе украинских, открывает Греция.

Министр туризма Харис Теохарис рассказал, что с сегодняшнего дня туристам не нужно будет отправляться на обязательную самоизоляцию. Теперь перед тем, как посетить Грецию необходимо за день до вылета заполнить специальную форму; а также предоставить справку о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета или справку о выздоровлении т коронавирусной инфекции, пишет УРА-Информ со ссылкой на Министерство туризма Греции.

Также министерством была подготовлена сеть отелей, которые можно использовать для карантина в случае вспышек заболевания. При этом отмечается, что в Греции продолжат случайное тестирование туристов на пунктах въезда.

Ранее Харис Теохарис отмечал, что Греция будет учитывать сертификат о вакцинации, утвержден украинской властью. Он заверил, что страна будет принимать справку о вакцинации даже теми препаратами, которые не утверждены в ЕС. То есть украинцы, привитые китайским препаратом CoronaVac, также смогут попасть в Грецию.

Ранее мы сообщали, что Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed.