Политика

Медведчуку назначили круглосуточный домашний арест: что его ждет дальше

Суд не удовлетворил запрос прокуроров

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Вчера вечером, 13 мая, завершилось заседание Печерского суда Киева, в котором избирались меры пресечения лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. В итоге судья не отправил народного депутата под стражу. 

В итоге кума президента России Владимира Путина отправили под круглосуточный домашний арест. Обвинение просило взять депутата под стражу с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. В тоже время адвокаты хотели, чтобы Медведчук находился на свободе, пишет УРА-Информ.

Таким образом, Медведчуку запрещено покидать свое место жительства до 9 июля включительно. Он также должен являться по вызову в правоохранительные органы, носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

«Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение о дальнейших действиях. И в плане обжалования, и в плане проведения всех следственных действий», — заявил после решения суда народный депутат.

Прокуроры просили взять Виктора Медведчука под стражу, заявляя, что он может скрыться от следствия и оказать давление на других вероятных неустановленных фигурантов дела.

Ранее мы сообщали, что Медведчуку грозит 15 лет лишения свободы.

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