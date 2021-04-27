Политика

Встреча Зеленского и Путина: названо два сценария

Рассматриваются Париж и Иерусалим.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Украинский президент заявлял, что готов встретиться со своим российским коллегой в любой точке Донбасса, в свою очередь лидер Кремля запросил Зеленского в Москву.

Некоторые источники начали сообщать, что возможная встреча двух президентов может состояться в Крыму, но украинская сторона такой вариант не рассматривает, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что встреча Зеленского и Путина в Крыму не рассматривается Офисом Президента, а вброс сделан сознательно некоторыми функционерами», — пишет паблик.

В тоже время сообщается, что сейчас ведутся консультации с канцелярией Премьер-министра Израиля о возможной встрече в Иерусалиме.

Второй вариант развития событий – Париж.

«Наш источник в ОП рассказал, что Президент Франции готов выступить посредником в переговорах между Зеленским и Путиным. Сегодня Макрон предложил Президенту России Париж как площадку для встречи с Президентом Украины», — заявил источник.

Ранее мы сообщали, что Зеленский считает, что к нормандскому формату следует присоединить США, Канаду и Британию.

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