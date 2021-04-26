Зеленский считает, что к нормандскому формату следует присоединить США, Канаду и Британию

Он также выразил надежду, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина все же состоится

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Financial Times.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», – отметил Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский также предложил, чтобы к нормандскому формату присоединились такие государства, как США, Великобритания и Канада.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.