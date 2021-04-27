Между «ЛНР» и «ДНР» закрыли все таможенные посты кроме одного: что произошло

Работает только таможенный пост в Дебальцево

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Со второго апреля этого года закрыты все таможенные посты между «ЛНР» и «ДНР», кроме одного. На данный момент причина закрытия, как и срок, на который закрыли три поста, непонятны.

На данный момент известно, что проехать из «ЛНР» в «ДНР» можно только через таможенный пост в Дебальцево «Площадка 1» по адресу: посёлок Октябрьский, улица Харьковская, район автозаправки «Марс», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

При этом, на этой «границе» можно даже получить весьма солидный штраф, если не знать местности.

«Как водится, люди, причастные к процессу пропуска, тут же создали нехитрую схему для обогащения. Будете направляться через пост со стороны «ЛНР», не забудьте основное правило — нaдo eхaть только пo асфальту! Если свернете вправо, вас оштрафуют по статье за нарушение «государственных границ», — пишет паблик.

Как сообщают очевидцы, это пocтaвлено нa пoтoк представителями «пpaвooхpaнитeльных opгaнoв» «ДΗР». Предупреждающих знаков нет, штраф составляет серьезные суммы. Люди говорят, что минимальное финансовое наказание дотягивает до половины стоимости скромного автомобиля.

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