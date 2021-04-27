Путин и Зеленский могут обсудить только один вопрос: эксперт его назвал

Андрей Пионтковский о возможной встрече двух президентов

Время чтения: 53 Секунд

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин должны обсуждать только один вопрос, но в реальности этого не произойдет. Такое заявление сделал известный политолог Андрей Пионтковский.

Ранее украинский президент заявил, что главное не место встречи, а содержание разговора. Эксперт согласен с такими словами президента Украины. В тоже время он добавил, что Путин предельно ясно дал понять, что разговаривать о Донбассе, о Крыме, об оккупации, о войне не будет. Он считает, что лидер Кремля предъявит претензии, которые у него есть «к жертве агрессии: об организации религиозной жизни, по русскому языку, вода в Крым еще какие-то», пишет УРА-Информ со ссылкой на ТК 24.

Эксперт считает, что для Украины будет оскорбительно выслушивать претензии от президента страны-агрессора.

«По-моему это просто оскорбительное предложение. Нужно на него реагировать соответственно… Это небывало в мировой истории дипломатии, чтобы агрессор высказывал свои претензии жертве. Оскорбительно, для жертвы агрессии обсуждать какие-то претензии к ней со стороны агрессора. Вопрос один – оккупация Крыма и оккупация Донбасса, — сказал Пионтковский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Путин могут встретиться в Израиле или Франции.