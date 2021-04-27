Общество

Бразилия отказывается от импорта российской вакцины: существуют серьезные дефекты

Очередная страна отказывается от Спутника

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Anvisa, Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения, отказалось от импорта российской вакцины против COVID-19 Спутник V. Руководство Anvisa было единодушно в вопросе об отказе в одобрении препарата.

Ключевым вопросом было наличие в вакцине репродуктивного аденовируса. «Это серьезный недостаток», — сказал Густаво Мендес, менеджер по лекарствам и биологическим продуктам Anvis, пишет УРА-Информ.

Пять членов совета директоров агентства единогласно проголосовали против российской вакцины после того, как сотрудники Anvisa отметили «неотъемлемые риски» и «серьезные недостатки», сославшись на отсутствие информации, гарантирующей ее безопасность, качество и эффективность.

Ана Каролина Морейра Марино Араужо, исполнительный директор по мониторингу здоровья, сказала, что со всей представленной документацией, данными, собранными во время инспекций, и информацией, полученной от других регулирующих органов, «неотъемлемый риск» вакцины слишком велик.

Спутник V был одобрен в нескольких странах по всему миру. Российские ученые говорят, что он эффективен на 97,6%. по COVID-19, «реальная оценка», основанная на данных о 3,8 млн вакцинированных людей, сообщил на прошлой неделе московский институт Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее мы сообщали, что Чехия отказалась от российской вакцины.

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