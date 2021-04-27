В ОРДО пообещали выплаты местным жителям к Дню победы: кто их получит

Обещают приличные деньги

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Так называемые «власти» ОРДО выплатят одноразовую помощь местным жителям к Дню победы 9 мая. Стал известен порядок выплаты денежной помощи.

Так деньги должны будут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также войны с Японией, которые принимали участие в боевых действиях либо «проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также выплаты получат т, кто имеет медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все эти лица получат по 15 тысяч рублей.

На денежную помощь также смогут рассчитывать инвалиды войны, члены семей погибших военнослужащих из числа участников боевых действий, дети партизан и подпольщиков, узники концлагерей и другие.

Финансовую помощь ко Дню Победы получат и инвалиды:I группа — 9 000 рублей; II группа — 8 000 рублей; III группа — 7 000 рублей.

Участники боевых действий и участники войны получат 4 500 рублей и 2 300 рублей соответственно.

Члены семей погибших участников боевых действий и инвалидов войны — 2 300 рублей.

Лица из числа бывших малолетних и неосвершеннолетних узников концлагерей — от 7 500 до 9 000 рублей. Дети партизан и подпольщиков — 2 300 рублей. Жены (мужья) умерших жертв нацистских преследователей — также 2 300 рублей.

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