Гордон поделился своим мнением о возможной встрече Зеленского с Путиным

По словам журналиста это ничего не принесет Украине

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Встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ничего Украине не принесет. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Своим мнением по поводу этой встречи журналист поделился в эфире канала «Дождь», пишет УРА-Информ.

«Я бы сказал, что, по моему мнению, эта встреча вообще не нужна. С Путиным украинские руководители говорят уже семь лет, все это бесперспективно, нет никакого движения вперед, нет никаких маяков впереди. Путин – агрессор, Путин – руководитель страны агрессора. Путин не собирается ничего дарить Украине, ничего давать Украине. Он собирается только брать. Он активно использует гибридную войну против Украины. В его интересах, чтобы в Украине было все хуже и хуже», — заявил украинский журналист.

Он добавил, что Украина Путина нужна целиком, особенно Киев, как столица «русского мира», нарисованного в голове Путина.

Журналист считает, что сегодня, когда Россия с позиции силы будет разговаривать с Украиной для Украины это ничего не даст. Эксперт считает, что Путин не уйдет с Донбасса и не отдаст Крым.

Журналист добавил, что встречаться с Путиным бессмысленно и это ни к чему не приведет.

Ранее Гордон заявлял, что Лукашенко отправит Беларусь в состав РФ.