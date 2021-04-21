Лукашенко отправит Беларусь в состав РФ — Гордон

Украинский журналист о том, что будет в итоге с Беларусью

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордог поделился своими мыслями по повожу ситуации в Беларуси. Он высказал свое мнение по поводу того, что ждет соседнюю страну в будущем.

Журналист отметил, что ситуация в Беларуси плохая, протесты власть вроде подавила, но ненависть к Александру Лукашенко не прошла. При белорусы не готовы что-то поджигать, стрелять, а экономика в плохом состоянии. Чтобы силовиков удерживать Лукашенко необходимы деньги, а их фактически нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Чтобы милиция, КГБ и армия подавляли протесты, надо платить большие деньги, квартиры давать. Подняли существенно зарплаты силовикам. Это удар по бюджету, европейские санкции все равно работают. И Россия не очень дружелюбно относится к Беларуси, учитывая ненависть Путина к Лукашенко», — сказал Гордон.

Он считает, что в итоге вся эта ситуация приведет к том, что Лукашенко отправит Беларусь в состав России.

«Учитывая, что отступать ему некуда, думаю, что послезавтра он может объявить о том, что Беларусь может войти в состав Российской Федерации», — считает он.

Ранее Гордон рассказал о масштабных планах президента России Владимира Путина.