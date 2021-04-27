Политика

Ждем решения не Зеленского, а его кураторов — «главарь» «ЛНР»

«Лидер» «ЛНР» снова обратился к украинскому президенту

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Так называемый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент отказался вести прямые переговоры с боевиками «ЛДНР».

Такие действия украинского гаранта не понравились Пасечнику. Он назвал их нежеланием украинской стороны идти на прямой диалог с народом Донбасса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Главарь» ОРЛО назвал отказ Зеленского вести переговоры с «лидерами» «ЛДНР» не желанием даже просто настоящего мужского разговора». Пасечник добавил, что украинские власти не хотели говорить весной 2014 года, не хотят и сейчас.

«У них за семь лет конфликта появилось только желание переписать Минские соглашения, которые Киев упорно не желает выполнять!» – заявил Пасечник.

При этом он добавил, что и дальше готов к диалогу любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи.

«Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждем решения не Зеленского, а его кураторов», — заявил Пасечник.

Ранее мы сообщали о возможной встречи Зеленского с Путиным.

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