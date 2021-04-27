Технологии

Выпущена iOS 14.5: важные изменения

Несколько важных моментов последнего обновления

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Apple официально выпустила iOS 14.5. Замечено много изменений в контексте конфиденциальности в программном обеспечении.

Apple выпустила iOS 14.5 — крупное обновление для iPhone. Нововведения включают, среди прочего, функцию более легкой разблокировки в маске или новые опции, связанные с контролем конфиденциальности. Программное обеспечение также было оптимизировано для поддержки последнего гаджета компании – AirTags, пишет УРА-Информ.

В iOS 14.5 Apple интегрировала технологию Face ID с Apple Watch — благодаря этому разблокировка экрана станет проще и быстрее. Все, что вам нужно сделать, это иметь в руке разблокированные часы, чтобы легко разблокировать смартфон.

Однако самое большое изменение в iOS 14.5 — это новые настройки, связанные с конфиденциальностью. Apple позволит пользователям блокировать отслеживание сторонними приложениями, а также приложениями от производителя из Купертино. Достаточно нажать одну кнопку на соответствующем отображаемом уведомлении, чтобы ограничить передаваемые данные.

Вдобавок к этому iOS 14.5 содержит небольшие изменения и исправления оптимизации. Помимо прочего, компания решила проблему с наушниками AirPods, которые переключались без вмешательства пользователя. Сама система также должна работать быстрее, чем ее предшественники.

Ранее мы сообщали, что Apple выпустит AirTag в конце этого месяца.

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