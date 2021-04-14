Политика

Меня не покидает ощущение, что Путин просто торгуется — Гордон

Украинский журналист о намерениях президента РФ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен идти в полномасштабное наступление на Украину, у него сейчас восем другая цель. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что в Кремле понимают, что если начнутся военные действия, то Украина уже не та, что была, раньше подчеркнув, что страна уже имеет мощную армию и некое «секретное оружие», пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграф.

Журналист отмечает, что украинские военные уже не будут стесняться стрелять по российским захватчикам, что приведет к большим потерям в их рядах.

Также Гордон отметил, что Путин умудрился испортить отношения практически со всем миром.

«У меня есть ощущения, что Россия просто торгуется с Западом. Любимое свойство Путина — торговаться с помощью козырей, которые вытягивает из колоды. Вот уже Байден, который вчера назвал его убийцей, сегодня приглашает его на встречу. Путин уже выторговал себе встречу с Байденом. Будет она или нет — неизвестно, но он ее выторговал, путем наращивания числа войск на границе с Украиной», — сказал Гордон.

Ранее Гордон рассказал, когда может распасться РФ.

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