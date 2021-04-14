«Власти» обязаны предложить людям альтернативу: Ходаковский инициировал расселение жителей ОРДЛО

«Власть» должна побеспокоится о жителях ОРДЛО

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Бывший командир подразделения боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский инициировал предложение действующей «власти республики», чтоб те переселили жителей ОРДЛО, которые проживают в прифронтовых районах в гостиницы «республики». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграмм-канал Ходаковского.

«Еще раз предлагаю использовать под эвакуацию гостиничный фонд. Закрепить его за главами городов и районов, поставить им задачу подготовить объекты к размещению беженцев, составить методичку, что брать с собой людям, а чего не стоит брать, чтобы не загромождать транспорт и ограниченную жилую площадь, выделить этот самый транспорт, и дополнение: не ждать, пока клюнет, а разрешить уже сейчас переезжать тем, кто в особой группе риска», — отметил Ходаковский.

Также он отметил, что «власть» должна предложить жителям альтернативу.

«Когда мы будем подсчитывать потери, я напомню о действии и бездействии. Я знаю, что будет попытка все списать на вероломного противника, но в этой ситуации этот номер не пройдет. А если мы предпримем меры, то даже если они окажутся не вполне успешными — мы сделали, что смогли», — добавил он.

Ранее сообщалось, что установлены ключевые сотрудники тюрьмы «Изоляция» с гражданством России.