Общество

В Украине назвали фамилии граждан РФ, пытавших людей в донецкой «Изоляции»

Имена пытавших людей в «Изоляции» установлены сотрудниками украинских правоохранительных органов

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Вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных украинских территорий Алексей Резников на заседании комитета по международным делам Европарламента назвал имена граждан России, которые пытали людей в донецкой тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает на своей странице в соцсети украинский эксперт Алексей Копытько, передает УРА-Информ.

Имена пытавших людей в «Изоляции» установлены сотрудниками украинских правоохранительных органов.

«Палачи, которые пытали людей в донецкой тюрьме „Изоляция“ — Владимир Бутенко, Юрий Кривонос, Руслан Еремичев — являются гражданами Российской Федерации. Это факт установлен украинскими правоохранителями», — подчеркнул он.

«Представители ЛДНР» в ТКГ — граждане России, палачи в «Изоляции» — граждане России, в ОРДЛО — российские войска, в ОРДЛО — толпа пропагандистов ГРУ. Но России «там нет», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что установлены ключевые сотрудники тюрьмы «Изоляция» с гражданством России. 

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