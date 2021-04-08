Политика

Гордон рассказал, когда может распасться РФ

Дмитрий Гордон дал свой прогноз

Время чтения: 47 Секунд

Скорее всего, Российская Федерация в ближайшее время распадется, но это может произойти и завтра. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» Гордона спросили о том, когда может распасться Российская Федерация на отдельные государства. Журналист отметил, что ожидать в скором будущем этого не стоит, но все может произойти и совсем скоро, вспомнив ситуацию с Советским Союзом, пишет УРА-Информ.

Также журналист добавил, что рано или поздно все империи распадаются.

«Я бы не стал говорить о том, что это произойдет скоро, хотя это может произойти и завтра. Вот никто ж не предполагал, что Советский Союз распадется. У меня просто пример близкий перед глазами. Вот 1991 год, Союз взял и распался. И никто даже на улицу протестовать не вышел. Распался и распался. Точно, также, конечно, может и распасться Россия. Но это удел всех империй – распадаться», — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украине необходимо приготовиться к мести со стороны России.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Россия «встанет на защиту» Донбасса: в Кремле назвали условия

Россия вполне может «встать на защиту жителей Донбасса»

Увольнение Тупицкого: группа депутатов обжаловала решение Зеленского

27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи

Украина в НАТО: в МИД Латвии призвали предоставить государству план членства в Альянсе

Ранее в МИД Литвы также поддерживали вступление Украины в Альянс

Россия активизирует дезинформацию против Украины, — отчет ЕС

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений

«Для восстановления мирной жизни в Донбассе»: в Госдуме РФ придумали, как присоединить ОРДЛО к России

Сделать это можно будет, основываясь на итогах «референдума»

В Кремле ответили, как долго войска РФ будут находится у границ Украины

Войска РФ будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap