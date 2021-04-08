Гордон рассказал, когда может распасться РФ

Дмитрий Гордон дал свой прогноз

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Скорее всего, Российская Федерация в ближайшее время распадется, но это может произойти и завтра. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» Гордона спросили о том, когда может распасться Российская Федерация на отдельные государства. Журналист отметил, что ожидать в скором будущем этого не стоит, но все может произойти и совсем скоро, вспомнив ситуацию с Советским Союзом, пишет УРА-Информ.

Также журналист добавил, что рано или поздно все империи распадаются.

«Я бы не стал говорить о том, что это произойдет скоро, хотя это может произойти и завтра. Вот никто ж не предполагал, что Советский Союз распадется. У меня просто пример близкий перед глазами. Вот 1991 год, Союз взял и распался. И никто даже на улицу протестовать не вышел. Распался и распался. Точно, также, конечно, может и распасться Россия. Но это удел всех империй – распадаться», — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украине необходимо приготовиться к мести со стороны России.