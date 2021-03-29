Никакой активности: сайт КСУ не работает после указа Зеленского

29 марта, страница онлайн-портала КСУ по-прежнему не загружается

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Сайт Конституционного суда Украины уже третьи сутки не работает. Портал КСУ недоступен с прошедшей субботы. Причины неисправности ресурса пока неизвестны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий пресс-службы КСУ для «Интерфакс-Украина».

Стоит отметить, что сегодня, 29 марта, страница онлайн-портала КСУ по-прежнему не загружается.

«Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина», — сообщили агентству в суде.

При этом, в КСУ добавили, что до сих пор выясняют причины технической неисправности.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает полностью законным решение главы украинского государства Владимира Зеленского уволить Александра Тупицкого с должности главы КСУ. Он связывает законность увольнения с его действиями, легализирующими аннексию Крыма.