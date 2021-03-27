Увольнение Тупицкого полностью обосновано: он поддержал аннексию Крыма

С 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется

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Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает полностью законным решение главы украинского государства Владимира Зеленского уволить Александра Тупицкого с должности главы КСУ. Он связывает законность увольнения с его действиями, легализирующими аннексию Крыма. Об этом Вениславский сказал в комментарии РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Зеленский, как отметил представитель президента, действовал в рамках выполнения решения СНБО о пересмотре всех указов бывшего сбежавшего президента Януковича, потенциально угрожающих нацбезопасности Украины.

В марте 2014 году Тупицкий, как отмечает Вениславский, при рассмотрении дела о конституционности «крымского референдума» в КСУ не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал отличительное мнение.

«С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора», — подчеркнул Вениславский.

Глава КСУ незаконно оформил покупку участка в Крыму. Тем самым, по мнению Вениславского, он способствовал легализации аннексии украинского полуострова.

«Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины не проводило обыски в Конституционном Суде по факту дела Тупицкого. Стоит отметить, что разрешение ранее было получено от Печерского районного суда Киева.