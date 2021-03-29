Возвращение «тишины» на Донбассе: в ТКГ украинская сторона потребует выполнения мирных соглашений

Указывается, что очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта

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Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных на Донбассе территориях направит усилия на установление режима тишины. Стоит напомнить, что еще 26 марта из-за обстрелов пророссийский боевиков погибли четверо украинских защитников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ в Facebook.

«Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 30 марта — видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 31 марта — видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в делегации отметили, что на повестке дня стоят вопросы об имплементации Минских соглашений и итогов Парижского саммита, обеспечения безопасности в зоне ООС, соблюдение режима тишины, продолжение разработки плана совместных шагов по урегулированию конфликта.

«Основные наши усилия сосредоточены на возвращению к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», — добавили в ТКГ.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ и первый глава украинского государства Леонид Кравчук рассказал, от чего скончались четверо бойцов ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса.