Общество

Мы сидим на пороховой бочке — немецкий эксперт

В Германии ситуация также не улучшается

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В отличие от Рождества, ситуация с пандемией накануне Пасхи более сложна, особенно из-за вируса варианта B.1.1.7, который в настоящее время доминирует в Германии, сказал Профессор фармацевтики Саарбрюккена Торстен Лер и Германии.

«Мы сиим на пороховой бочке», — сказал эксперт

По словам Торстена Лера, несмотря на то, что многие группы высокого риска уже вакцинированы, это лишь немногим больше четверти от лиц в возрастной группе 70 лет. «Также требуется пара недель, чтобы увидеть результаты вакцинацию», — заявил Лер dpa, пишет УРА-Информ.

«Таким образом, вакцинация немного ослабла, но ухудшилась из-за мутации, которая сейчас в основном распространяется в домашних хозяйствах», — заключил Лер.

Профессор клинической фармации Саарландского университета отвечает за моделирование распространения коранавируса для прогнозирования инфекций, занятости больничных коек, интенсивной терапии и смертности в отдельных федеральных землях Германии, а также оценки нефармакологических вмешательств.

Ранее сообщалось, что Львов может остановить общественный транспорт из-за ситуации с ковидом.

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