«Это просто агония»: Сенченко отреагировал на заявление крымской «власти» о судебных тяжбах из-за воды

Сенченко уверен, что перекрытие Северо-Крымского канала было полностью правильным шагом

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Глава всеукраинского общественного движения «Сила права», а также бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко назвал «агонией» заявление незаконных «властей» Крыма о намерении судиться из-за водной блокады полуострова, в том числе и в международном суде. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает УРА-Информ.

«Что касается потуг оккупантов подавать в суд – ну это просто агония. Дело в том, что проблема воды не может быть решена Кремлем. Им нужно просто перестать финансировать российскую армию и все деньги направить на проблему водоснабжения Крыма. Они этого никогда не сделают, именно поэтому они пытаются пойти разными путями – давить на украинскую власть, на украинское общество, обращаться в суды, в ООН. Но у них нет на это права», – подчеркнул Сенченко.

Также чиновник считает, что такие вопросы регулируются Женевской конвенцией 1949 года. Он добавил, что в ней четко определяются обязанности оккупирующего государства. Помимо всего прочего, в эти обязанности входит обеспечение жизнедеятельности оккупированной им территорий.

«Тут нечего обсуждать. Они могут просто захлебнуться своей злобой, но воду они не получат», – заявил Сенченко.

Помимо этого, Сенченко уверен, что перекрытие Северо-Крымского канала было полностью правильным шагом.

«До сих пор, вот уже восьмой год идет война, это были самые эффективные меры гибридного воздействия на государство-агрессора. Нашей целью и тогда и сейчас было не осложнить жизнь крымчанам. В Крыму для жителей АРК достаточно собственных водных ресурсов. Недостаточно для промышленности и сельского хозяйства. Но мы и не собираемся позволять оккупантам зарабатывать на украинском Крыме», – добавил Сенченко.

Ранее сообщалось, что незаконное правительство аннексированного украинского Крыма рассказало с кем будут судиться из-за блокады водоснабжения полуострова с материковой Украины.