Можно официально предъявлять претензии РФ: бывший узник «Изоляции» опубликовал имена причастных к пыткам

Публикация имен стала возможной при поддержке Bellingcat

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Установлены ключевые сотрудники тюрьмы «Изоляция» с гражданством России. Об этом написал на своей странице в Фейсбук журналист и бывший узник «Изоляции» Станислав Асеев, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что публикация имен стала возможной при поддержке Bellingcat.

Асеев назвал перечисленных ниже граждан военными преступниками:

Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г. р., позывной «Толстый». Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587 195. Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора «Изоляции», уточняет Асеев. Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г. р., позывной «Бут». Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616 516. «Правая рука Кривоноса, один из старших по смене», — уточнил журналист. Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г. р., позывной «Ермак». Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627 493. «Главный любитель молодых девочек на „Изоляции“», — добавил Асеев.

Журналист отмечает, что все эти люди причастны к принижению человеческого достоинства и жестким пыткам на территории «Изоляции»

«Теперь, когда имеются данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны», — отмечает журналист.

Асеев надеется, что Украина сделает именно это.

«От себя хочу сказать этим людям следующее: вы вошли в самую позорную страницу истории, как военные преступники за 40 тысяч рублей зарплаты и палку колбасы, которую отжимаете на „Изоляции“ у пленных из передачек. Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны „держать стену плача“. Вам всем было очень смешно. Теперь посмеемся мы», — добавляет бывший заключенный.

Ранее сообщалось, что писатель и журналист Станислав Асеев рассказал, когда Москва вернет Донбасс и Крым.