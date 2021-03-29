Общество

Коронавирус продолжает мутировать: во Франции обнаружили новый штамм

В департаментах региона штамм достиг 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне от проведенных ПЦР-тестирований

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В больнице Страсбургского университета сообщили региональному агентству здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении нового, «эльзасского» штамма коронавируса нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местный портал DNA.

«Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здравоохранения о распространении в Эльзасе особого варианта, который на данный момент был обнаружен только там», — отмечает портал.

Новый штамм пневмонии имеет мутацию фермента полимеразы. именно он участвует в размножении вируса, как отмечают медики.

Новый штамм был идентифицирован, во время скрининговых тестов ПЦР, тогда, когда один из маркеров систематически давал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что текущие показатели еще не максимальныеУже в ближайшее время в Украине может только увеличить количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции. На предыдущей недели фиксировалось даже более 300 смертей в сутки, хотя это еще не предел. Например, в соседней Польше, фиксировалось более 500 летальных исходов за 24 часа.

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